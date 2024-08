Prefeitura de SP: Pablo Marçal derruba Datena e encosta em Boulos e Ricardo Nunes, segundo Paraná Pesquisas

Apuração divulgada pelo Paraná Pesquisas nesta sexta-feira (23) indica que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) desbancou José Luiz Datena (PSDB) e agora se aproxima de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) na disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.

Segundo a pesquisa, Marçal aparece em terceiro lugar nas intenções de votos, com 17%,9, tecnicamente empatado com o deputado federal Boulos (21,9%), que por sua vez está tecnicamente empatado e do atual prefeito, Ricardo Nunes (24,1%).

O apresentador Datena aparece em quarto, com 13,2% das intenções de votos, seguido por Tabata Amaral (PSB), com 7,3%.

A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.500 pessoas em São Paulo entre os dias 19 e 22de agosto. O índice de confiança é de 95%.

Veja as intenções de votos atuais para prefeita ou prefeito de São Paulo, segundo o Paraná Pesquisas:

Ricardo Nunes (MDB): 24,1%

Guilherme Boulos (PSol): 21,9%

Pablo Marçal (PRTB): 17,9%

José Luiz Datena (PSDB): 13,2%

Tabata Amaral (PSB): 7,3%

Marina Helena (Novo): 3,6%

Bebeto Haddad (DC): 0,6%

João Pimenta (PCO): 0,6%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6,2%

Não sabem/não responderam: 4,4%.

Nunes, Boulos e Datena cai, enquanto Marçal sobe

Em relação ao último levantamento feito pelo centro de pesquisa, divulgado em 8 de agosto, Nunes e Boulos caíram na intenção de voto, assim como Datena. Enquanto isso, Marçal cresceu.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06659/2024.