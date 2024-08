Milionários, amigos e familiares de Mike Lynch: estes são as vítimas do iate que afundou na Sicília

Serviços de emergência no local de buscas do iate perdido, em Porticello, no sul da Itália, em 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Salvatore Cavalli)

Uma tragédia atingiu as costas da Sicília nas primeiras horas da segunda-feira, quando o iate de luxo Bayesian afundou devido a um redemoinho repentino, deixando um saldo devastador. Dos 22 pessoas a bordo, 15 foram resgatadas com vida, mas cinco perderam a vida, enquanto uma pessoa ainda está desaparecida.

Entre as vítimas estava o bilionário britânico Mike Lynch, fundador da empresa de software HP Autonomy, conhecido como o ‘Bill Gates britânico’. Lynch, de 59 anos, havia acumulado uma fortuna de US$ 650 milhões após vender sua empresa para a gigante de tecnologia Hewlett-Packard em 2011. O empresário enfrentou uma batalha legal nos Estados Unidos por acusações de fraude, das quais foi absolvido em junho deste ano.

Essas são as pessoas que estavam a bordo do iate de luxo de Mike Lynch

O naufrágio ocorreu enquanto Lynch estava comemorando sua absolvição com a família e amigos próximos a bordo do luxuoso iate. Entre as vítimas confirmadas ao lado de Lynch estavam Jonathan Bloomer, presidente da Morgan Stanley International, e sua esposa Judy Bloomer. Jonathan, 70 anos, era um proeminente banqueiro britânico com uma longa carreira no setor financeiro.

Sua esposa, Judy, trabalhou por mais de 20 anos como administradora na organização de caridade Eve Appeal, dedicada à pesquisa sobre câncer ginecológico. O casal era conhecido por seu compromisso com várias causas beneficentes, e sua morte trágica chocou seus colegas e amigos.

Outro casal que perdeu a vida no naufrágio foi o advogado Chris Morvillo e sua esposa, Neda Morvillo. Chris, que representou Lynch em seu julgamento nos Estados Unidos, era um respeitado sócio do escritório de advocacia Clifford Chance em Nova York e havia trabalhado em investigações de alto perfil.

A busca por Hannah Lynch continua, cujo paradeiro ainda é desconhecido

Entre os desaparecidos está Hannah Lynch, a filha de 18 anos de Mike Lynch. Hannah, uma jovem promissora que acabara de concluir seus estudos no ensino médio, tinha planos de estudar literatura na Universidade de Oxford.

O desaparecimento dela deixou uma ferida profunda em sua família, amigos e na comunidade educacional de sua prestigiosa escola, onde era conhecida por sua inteligência e bondade. O naufrágio do Bayesian deixou um rastro de dor e consternação nas famílias das vítimas, lembrando-nos da fragilidade da vida, mesmo para aqueles que parecem ter tudo.