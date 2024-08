Filho de Tim Walz, candidato a vice-presidente, se torna viral depois de chorar enquanto aplaude o pai

No meio da Convenção Nacional Democrata, que está acontecendo em Chicago, Illinois, um momento emocional capturou a atenção de todos presentes e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Envolve Gus Walz, filho de Tim Walz, o candidato democrata a Vice-Presidente dos Estados Unidos.

O jovem Gus não conseguiu conter as lágrimas durante o discurso de aceitação de seu pai, e sua reação acabou conquistando os corações de milhares nas redes sociais. Tim Walz, o governador de Minnesota e companheiro de chapa de Kamala Harris, fez um discurso apaixonado na noite de quarta-feira.

A reação incrível do filho de Tim Walz durante o discurso de seu pai se torna viral ao redor do mundo

Durante seu discurso, Walz mencionou sua família e compartilhou detalhes sobre os tratamentos de fertilidade que ele e sua esposa, Gwen, passaram para começar uma família. Esse tema ganhou destaque nos últimos meses, especialmente após os comentários pejorativos feitos pelo candidato republicano J.D. Vance sobre a maternidade de Kamala Harris.

Num momento particularmente emocional, Walz dirigiu-se à sua família a partir do palco: "Hope, Gus e Gwen, vocês são o meu mundo inteiro." Estas palavras provocaram uma reação imediata do seu filho, Gus, que se levantou da sua cadeira na plateia, aplaudindo entusiasticamente com lágrimas nos olhos.

Em um gesto que emocionou a todos os presentes, Gus apontou para seu pai e exclamou: "É meu pai." O momento emocionante foi capturado pelas câmeras e rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando uma onda de apoio e carinho em direção à família Walz.

Tim Walz recebe grande apoio durante a convenção democrata

Muitos usuários destacaram a autenticidade do momento e a profunda conexão entre o candidato e seu filho, que enfrentaram juntos vários desafios pessoais. A abertura de Tim Walz ao discutir sua família e tratamentos de fertilidade reflete seu compromisso com questões sensíveis e relevantes na vida de muitos americanos.

Em seu discurso, Walz enfatizou a importância da liberdade, não apenas como um conceito abstrato, mas como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas e proteger seus direitos fundamentais. O discurso concluiu com uma grande foto de família no palco, onde Tim Walz, acompanhado por sua esposa Gwen e seus filhos Hope e Gus, agradeceu à plateia pelo apoio.