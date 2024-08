Fies abre inscrições para o 2º semestre após o início das aulas na universidade

Os alunos que desejam se inscrever para tentar um dos financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) a partir do 2º semestre de 2024 tem até o dia 27 de agosto para realizar sua inscrição. Conforme publicado pelo G1, o programa oferece um empréstimo estudantil que pode ser de valores parciais ou integrais, desta forma o estudante precisará pagar, após a formatura, as parcelas que foram financiadas ao longo da graduação.

Os resultados oficiais serão publicados apenas no dia 09 de setembro, com isso os alunos aprovados terão perdido mais de um mês de aula, visto que na maioria das instituições de ensino as aulas começaram no início de agosto.

Vale lembrar que os estudantes que buscam o apoio do Fies reclamam constantemente sobre a demora na publicação dos editais do programa, o que pode prejudicar o início das aulas.

Mudanças no programa

Pela primeira vez o Fies contará com reserva de vagas para candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), podem participar da modalidade Fies Social, que contempla metade das vagas oferecidas pelo programa.

Por meio dele, será possível obter o financiamento de 100% da mensalidade, desde que ela esteja abaixo do teto do programa, que é de R$42,9 mil por semestre nos cursos gerais, e R$60 mil semestral para o curso de medicina.

A inscrição deverá ser realizada entre os dias 22 e 27 de agosto, e os candidatos devem ter renda familiar bruta por pessoa de até 3 salários-mínimos (R$4.236). Além disso, será necessário ter obtido média igual ou superior a 450 no Exame Nacional do Ensino Médio a partir do ano de 2010, o candidato também não pode ter zerado na redação.