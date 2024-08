Confira as maiores rejeições entre os candidatos à Prefeitura de SP, segundo Datafolha; Boulos é o primeiro

Levantamento divulgado pelo Datafolha na última quinta-feira (22) mostra que Guilherme Boulos (PSOL), com 37%, Pablo Marçal (PRTB), com 34% e José Luiz Datena (PSDB), com 32%, são os candidatos à Prefeitura de São Paulo com maior número de rejeição.

A pesquisa mostra também que Boulos é o que tem mais rejeição entre os homens (44%) e acima da média entre os eleitores de 35 a 44 anos (46%). O candidato do PSOL também enfrenta a maior rejeição entre evangélicos (44%).

Já Marçal possui a maior rejeição entre os mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos (46%) e entre aqueles que tem renda familiar acima de 5 salários mínimos (49%).

A rejeição de Datena é acima da média entre quem estudou até o ensino superior (40%) e entre quem tem maior renda (41%).

Realizada presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, nos dias 20 e 21 de agosto, a margem de erro da pesquisa é de de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Confira a lista com a maiores rejeições entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo em nova pesquisa: