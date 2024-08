Bebê de três meses é abandonado em bar no interior de SP; criança não tem registro e está desnutrida

Um bebê de três meses foi abandonado pela mãe em um bar em Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, a mulher é usuária de drogas e deixou o filho com um desconhecido. O órgão foi acionado e resgatou o menino, que não tem Certidão de Nascimento e apresenta um quadro de desnutrição, além de outras duas filhas da mulher, de 2 e 3 anos.

O caso aconteceu na última quarta-feira (21). Conselheiros tutelares atendiam a uma outra ocorrência, quando souberam do bebê que tinha sido abandonado no bar. No local, um homem com sinais de embriaguez estava com o menino e disse que a mãe pediu que ele cuidasse para que ela pudesse sair e usar drogas.

“Segundo relato dos munícipes, a mãe seria usuária de droga e essa criança teria sido passada de mão em mão e ali não tinha nenhum responsável”, explicou a conselheira tutelar Weidy Loren Sousa Salles, em entrevista à TV TEM.

Quando os conselheiros ainda estavam no bar, a mãe apareceu acompanhada das outras duas filhas pequenas. Ela foi abordada e disse que morava com os filhos na casa da avó. Porém, foi constatado que ela vivia sozinha com as crianças.

O bebê e as irmãs foram levados à Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Zona Oeste. Lá, foi constatado que o menino está desnutrido e ele segue internado com quadro de saúde considerado grave. Já as irmãs receberam atendimento médico e foram liberadas, sendo que os conselheiros as levaram para uma casa de acolhimento.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba. A polícia diz que investiga se, de fato, a mulher pretendia entregar o filho ao desconhecido e também sobre a situação em que as crianças eram mantidas.