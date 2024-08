VÍDEO: Boi que atacava pessoas em rua morre baleado pela PM no ABC Paulista; imagens são fortes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um boi solto na rua atacava populares no Jardim Zaíra, em Mauá, no ABC Paulista. A Polícia Militar foi acionada e, enquanto tentava conter a situação, o animal avançou contra um dos agentes, que atirou. O boi foi ferido e morreu no local, sendo que seu dono não foi encontrado.

Veja a cena abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (21). As imagens gravadas por moradores mostram quando o animal atacava um homem na Rua Sebastião Antônio da Silva. Ele tentava de desvencilhar do boi, mas o bicho estava agressivo e não se afastava.

A PM foi acionada e os agentes se aproximaram para tentar ajudar os populares. Foi quando o boi avançou contra um dos policiais, que atirou cinco vezes e o matou.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o boi atacou um homem de 59 anos, que sofreu ferimentos e precisou ser levado a um pronto-socorro. Após o devido atendimento, ele foi liberado.

Sobre a morte do boi, a pasta destacou que os “policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, constataram que o animal estava agressivo e representava riscos, investindo inclusive contra os oficiais. O animal foi baleado e morreu. O proprietário não foi identificado”, destacou a nota.

Já a Prefeitura de Mauá informou que “a Gerência de Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que, assim que foi acionada, atendeu prontamente a solicitação para acompanhar uma ocorrência relacionada ao abandono de um animal na avenida Sebastião Antonio da Silva, no Jardim Zaíra. Chegando ao local, foi constatada a morte do boi por disparo de arma de fogo que, segundo informações, teria sido efetuado pela PM. Assim que o proprietário for identificado, será notificado e poderá até mesmo ser multado”.

O caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Mauá como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e localização/apreensão e entrega de objetos.

Revolta nas redes sociais

Nas redes sociais, muita gente ficou revoltada com a morte do boi. “O boi estava assustado, ainda o infeliz do homem foi fazer graça. Desnecessário o polícia atirar desse modo, isso é óbvio que o boi ia pra cima gente, o animal não está no seu habite, um animal indefeso! Mas o policial só se garante atirando, em nenhum instante tenta fazer algo diferente”, comentou uma internauta.

Outros, elogiaram a ação da PM para evitar que o animal agressivo ferisse mais pessoas. “Galera comentando ‘não precisava disso’, sentado no sofá e coçando. Queria ver se estivesse lá e ele atacasse você ou seu filho”, escreveu outro.