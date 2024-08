Preso suspeito de atropelar a ex-mulher e familiares três vezes seguidas no DF; vídeo registrou o crime

A Polícia Civil prendeu Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, suspeito de atropelar e matar a ex-companheira, Juliana Barboza Soares, de 34, na região do Gama, no Distrito Federal. A vítima estava acompanhada da mãe e da filha, sendo que todas elas foram atingidas três vezes pelo motorista (veja no vídeo abaixo).

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (20), data em que Juliana completou 34 anos. Ela tinha saído de uma comemoração ao lado da mãe, Maria do Socorro Barboza Soares, de 60, e da filha de 5 anos, e caminhavam por uma rua na Quadra 3 do Setor Sul.

O vídeo mostra quando o Toyota Corolla conduzido por Wallison se aproximou e atropelou as três. Não satisfeito, o homem deu a volta e atingiu as vítimas pela segunda vez. Uma testemunha que presenciou a cena tenta se aproximar para ajudar as atropeladas, quando o condutor volta acelerando e passa por cima de Juliana, da mãe e da filha pela terceira vez.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a filha dela foi internada no Hospital Santa Maria, onde segue em estado estável. Já Maria do Socorro foi levada ao Hospital Regional do Gama com várias lesões e permanece em estado considerado grave e sem previsão de alta.

Após o atropelamento, Wallison abandonou o veículo no local e fugiu a pé. No entanto, após denúncias anônimas, ele foi achado se escondendo na casa do pai, que fica no Setor de Chácaras do Gama, na tarde de quarta-feira (21).

Segundo a polícia, ele tem registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e teve duas armas apreendidas no momento da prisão.

Após a repercussão do caso, o Exército disse que vai suspender o registro e vai dar início ao processo de cancelamento do mesmo. “Confirmamos que o Sr. Wallison Felipe de Oliveira é registrado como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Informamos ainda que, após o recebimento da notificação oficial, o Exército suspenderá o Certificado de Registro e iniciará o Processo de Cancelamento do referido documento.”

Wallison segue preso, à disposição da Justiça, e deve responder por feminicídio qualificado e por duas tentativas de homicídio qualificado. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relacionamento conturbado

Pai de Juliana, José Givaldo contou que o relacionamento da filha com o homem, que durou cerca de dois anos, era conturbado. “Ele queria matar ela faz tempo. Ela [estava] apanhando calada, sem querer falar com o pai nem com a família”, lamentou o genitor, em entrevista à TV Globo.

O ex-marido de Juliana, que é pai da menina de 5 anos, disse que já tinha registrado um boletim de ocorrência contra Wallison por conta de ameaças. “Ele tinha um perfil de uma pessoa muito violenta. Ele muitas vezes me ligava de madrugada pra me ameaçar. Eu cheguei a registrar uma ocorrência aqui na 14ª Delegacia de Polícia de ameaça”, contou Antônio Adonel Gomes.