Com um gesto viral de ‘tamanho’, Michelle e Barack Obama criticam Donald Trump na Convenção Democrata

Barack Obama se tornou viral por um gesto que fez com as mãos ao mencionar a obsessão de Donald Trump pelo 'tamanho' das multidões. O ex-presidente foi o último a discursar na terça-feira, 20 de agosto, na Convenção Nacional Democrata realizada em Chicago.

Nos dias de hoje, o sobrenome mais importante do Partido Democrata não é Harris nem Biden. Como antes foi Kennedy, hoje o sobrenome de maior peso é Obama, pela força cativante de os discursos de Michelle e a liderança factual de Barack.

O casamento teve um papel de destaque nesta terça-feira na Convenção Nacional Democrata realizada em Chicago, território dos Obama, encerrando o segundo dia com dois discursos poderosos.

O que disseram os Obama sobre Donald Trump?

Primeiro foi a vez de Michelle, que foi muito direta em seus questionamentos ao controverso candidato do Partido Republicano e disse que Trump tentaria distorcer a verdade sobre Harris, assim como fez "tudo o que estava ao seu alcance para tentar fazer as pessoas nos temerem".

Depois, a ex-primeira-dama criticou os atos de racismo de Trump, afirmando que “sua visão limitada e estreita do mundo o fez se sentir ameaçado pela existência de duas pessoas trabalhadoras, altamente educadas e bem-sucedidas, que também por acaso são negras”.

Entre aplausos por seus comentários, Michelle Obama encerrou com outro golpe no magnata republicano: "Quem vai dizer a ele que o trabalho que ele está procurando atualmente poderia ser um daqueles 'empregos de negros'?", em referência a uma das polêmicas frases de Trump, que disse que os imigrantes que cruzam as fronteiras estão tirando "os empregos dos negros".

Qual foi o gesto viral de Barack Obama?

No caso do ex-presidente, que subiu ao palco depois das 22h em Chicago, recorreu à ironia para questionar de forma mais dura do que se lembra de Donald Trump.

Para exemplificar o individualismo do candidato republicano e como ele só busca beneficiar-se pessoalmente da presidência, ele foi descrito como “um bilionário de 78 anos que não parou de reclamar de seus problemas desde que desceu de sua escadaria dourada há nove anos”. E então acrescentou que “tem sido uma constante onda de reclamações e reprovações que, na verdade, piorou agora que ele tem medo de perder para Kamala”.

Mas o momento mais lembrado foi quando ele comentou a obsessão de Trump pelo "tamanho das multidões" que comparecem aos seus eventos políticos, em comparação com os de Kamala Harris, e foi aí que Barack Obama abriu as mãos em paralelo e depois as aproximou com um sorriso irônico, em uma clara insinuação ao tamanho dos genitais.

A piada de Obama, contra uma pessoa obcecada com sua aparência física, gerou risos e aplausos entre os democratas lotando o United Center de Chicago.