Alunos do 1º ano do Ensino Médio têm até 13 de setembro para escolher o itinerário formativo para o próximo ano

Os estudantes do 1º ano do ensino médio têm até o dia 13 de setembro para realizar a escolha do itinerário formativo que desejam cursar ao longo do 2º e 3º ano. Conforme publicado pelo portal do Governo de São Paulo, a escolha deve ser feita pelos alunos da rede estadual de ensino de São Paulo.

Os estudantes podem optar por uma das possibilidades ofertadas, sendo elas as acadêmicas ciências humanas ou exatas, ou então o itinerário técnico profissional.

Cada itinerário possui características próprias da área de estudo pretendida, o que inclui um currículo de atividades e disciplinas diferenciado. Caso opte pela área de humanas o estudante terá aulas de oratória e liderança, consideradas habilidades importantes para a colocação no mercado de trabalho após a conclusão do ensino médio.

Além disso, o estudante também terá aulas de filosofia e sociedade moderna, bem como de geopolítica. Tais conteúdos buscam preparar o estudante para o vestibular na área de humanas, que costuma apresentar questões relacionadas com tais áreas. O mesmo acontece com o itinerário de exatas, que conta com disciplinas focadas na área de conhecimento pretendida pelo estudante.

Ensino técnico

Dentro do itinerário do ensino técnico o aluno terá a opção de escolher entre nove cursos de diversas áreas do conhecimento. Entre os cursos estão os de: administração, agronegócio, ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e venda entre outros oferecidos em parceria com o Senac e Senai.

Por sua vez, a intenção do itinerário técnico é de que o estudante deixe o ensino médio já podendo atuar profissionalmente no mercado de trabalho. Vale lembrar que a quantidade de escolas que oferecem ensino técnico deve aumentar nos próximos anos para atender as demandas da população.