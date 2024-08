Saiba quem era o professor executado com 15 tiros ao chegar em ginásio no PR; vídeo registrou o crime

A Polícia Civil investiga a morte do professor de educação física Diego Callegario dos Santos, de 33 anos, que foi executado com 15 tiros enquanto chegava a um ginásio na cidade de Nova Esperança, no Paraná. Ele iria dar uma aula para um grupo de idosos, que presenciou o crime. O autor fugiu após efetuar os disparos e a motivação ainda é um mistério.

Veja o vídeo que mostra o momento da execução (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (20). As imagens mostram quando o professor chegava ao ginásio, sendo que o criminoso já aguardava por ele do lado de fora. Assim que Diego entrou no prédio, foi seguido e executado. Mesmo depois que já estava no chão, o atirador continuou disparando.

O professor não resistiu e morreu no local. Uma funcionária do ginásio estava bem próximo no momento do crime, mas não foi atingida. Além disso, cerca de 15 idosos que aguardavam pelo professor presenciaram a execução, sendo que alguns deles ficaram muito nervosos e passaram mal. A Prefeitura de Nova Esperança informou que eles foram levados para atendimento em uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade, já que o atirador fugiu sem levar nada. A polícia faz diligências para tentar identificar o suspeito, mas ele não tinha sido preso até o início da tarde desta quarta-feira (21).

Quem era Diego Callegario?

De acordo com a prefeitura da cidade, o professor integrava o quadro de funcionários do município há quase 2 anos e, além de dar aulas para cerca de 40 idosos e 60 crianças, era assessor na Secretaria de Esporte. Ele já tinha atuado como jogador de futebol e costumava organizar as competições da modalidade na região.

Diego era pai de um menino e, recentemente, descobriu que a atual namorada está gravida. Eles pretendiam se casar em dezembro deste ano.

O corpo dele foi velado e será sepultado na tarde desta quarta-feira na cidade paranaense de Altônia.