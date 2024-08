Os Obama encerram a segunda noite da Convenção Democrata com apoio a Harris e advertências sobre Trump

Com o aviso de uma luta complicada pela frente, o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama pediram na terça-feira ao país que acolhesse Kamala Harris através de mensagens urgentes da Convenção Nacional Democrata que foram ao mesmo tempo esperançosas e combativas.

"Estados Unidos, a esperança está de volta", declarou a ex-primeira-dama. Em seguida, ela criticou o republicano Donald Trump, em um contraste marcante em relação ao seu discurso na convenção de 2016, quando disse ao partido: "Quando eles jogam sujo, nós mantemos a altura".

O que disseram os Obama sobre Donald Trump?

Michelle Obama disse sobre Trump: “Sua visão limitada e estreita do mundo o fez sentir-se ameaçado pela existência de duas pessoas trabalhadoras, altamente educadas e bem-sucedidas, que também por acaso são negras”.

O ex-presidente, por sua vez, referiu-se a Trump como um "bilionário de 78 anos que não parou de reclamar de seus problemas desde que desceu de sua escadaria dourada há nove anos".

"Tem sido uma constante onda de reclamações e críticas que, na verdade, piorou agora que ele tem medo de perder para Kamala", declarou o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos.

Os enérgicos discursos de duas das principais estrelas do Partido Democrata destacaram a urgência do momento, enquanto Harris trabalha para unir uma coalizão diversa em sua tentativa de derrotar Trump no próximo mês de novembro. Ela tem contado com algumas das maiores estrelas do partido, como os Obama, e outras celebridades e funcionários que vão desde a extrema esquerda até figuras centristas, e até mesmo alguns republicanos para impulsionar sua campanha.

E embora o tema da noite fosse "uma visão audaciosa para o futuro dos Estados Unidos", as diferentes facções da coalizão de Harris deixaram claro, acima de tudo, que estão unidas por um profundo desejo de evitar um segundo mandato de Trump.

Antes dos Obamas no United Center de Chicago, os senadores Chuck Schumer, líder democrata no Senado, e Bernie Sanders, independente por Vermont respeitado pelos progressistas, elogiaram Harris. E numa aparição que possivelmente tinha como objetivo irritar Trump, sua ex-secretária de imprensa Stephanie Grisham — que agora é uma crítica mordaz de seu antigo chefe — também subiu ao palco da convenção.

“Trump não tem empatia, moral ou fidelidade com a verdade”, destacou Grisham. “Eu amo meu país mais do que meu partido. Kamala Harris fala a verdade. Ela respeita o povo americano. E tem o meu voto”.

Kamala Harris esteve em Milwaukee

Instantes antes das declarações de Obama, Harris se apresentou para cerca de 15.000 pessoas na arena de Milwaukee, onde os republicanos realizaram sua convenção no mês passado em Wisconsin, um estado sem preferência política clara, onde declarou que sua campanha era "impulsionada pelo povo".

De qualquer forma, Milwaukee está a apenas cerca de 100 quilômetros ao norte de Chicago.

“Ao lado, traçaremos um novo caminho em frente”, disse a vice-presidente em declarações que foram parcialmente transmitidas para a sede da Convenção Nacional Democrata. “Um futuro de liberdade, oportunidade, otimismo e fé.”