Justiça determina que Tabata Amaral apague publicações sobre Ricardo Nunes; Boulos também crítica prefeito

O prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) vem recebendo diversas críticas e ataques dos adversários de corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.

ANÚNCIO

Réu em um processo em que é acusado de abuso de poder econômico, Guilherme Boulos (PSOL) se defendeu e acusou Nunes de ter utilizado a ‘máquina pública’ para fazer campanha. “Quem usou a máquina pública nesta eleição foi o atual prefeito”.

“Se é disso que a Justiça quer falar, é importante que trate disso. O atual prefeito ficou meses utilizando inaugurações, às vezes, inauguração de meio metro de asfalto, para poder me atacar, para poder promover a candidatura dele com o nosso dinheiro, com o dinheiro público”, apontou o candidato a prefeitura durante caminhada pelo centro de São Paulo.

Tabata Amaral precisa apagar publicações com críticas a Ricardo Nunes

A também deputada federal e candidata à prefeitura, Tabata Amaral (PSB), precisou pagar sete publicações em suas redes sociais em que fazia críticas ao atual prefeito e candidato a reeleição.

As publicações diziam que Ricardo Nunes “rouba e não faz”. Tabata também utilizou a expressão durante um debate promovido pelo Estadão. Nunes entrou com o pedido de direito de resposta, que foi acatado.

A candidata do PSB pode recorrer a sentença, mas já retirou as postagens de suas redes sociais.

Segundo a juíza Claudia Barrichello, ao acusar Nunes de roubo, Tabata “extrapola os limites da liberdade de expressão e do debate político e configura unicamente ofensa à honra do candidato”.

ANÚNCIO

Datena diz que não irá a debates que não respeitem a civilidade

Outro concorrente à prefeito de São Paulo, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) explicou a ausência no debate promovido pela Veja na última segunda-feira (19).

Assim como Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Datena culpou a postura de outros candidatos durante os debates.

“Os debates têm que respeitar as regras de civilidade. As pessoas têm que respeitar as regras democráticas, se não você não traz proposta nenhuma, não tem oportunidade de ouvir a proposta que o outro tem e não tem condição de questionar quem está do outro lado. Debate cívico, debate democrático, eu vou. Debate que eu percebo que não há democracia, eu não vou. Essa é escolha minha”, disse o candidato.