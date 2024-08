Homem é preso em flagrante ao tentar beijar mulheres que faziam campanha eleitoral em São Vicente (SP)

Duas mulheres sofreram importunação sexual enquanto trabalhavam em uma campanha eleitoral em São Vicente, litoral de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso em flagrante após tentar beijar as vítimas à força. Contudo, ele teve a liberdade provisória concedida após audiência de custódia.

Ainda segundo a corporação, o homem de 46 anos passou o dedo na boca de uma das mulheres de 21 anos. Na sequência, ele prendeu o braço da vítima e tentou beijá-la à força. A mulher se esquivou e foi solta em seguida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o homem ainda tentou beijar outra mulher e 24 anos à força. Contudo, não há mais informações sobre este segundo caso.

Mulheres foram importunadas enquanto realizavam campanha de vereador

As duas vítimas são cabos eleitorais do candidato a vereador de São Vicente, Tiago Peretto (União Brasil). A Polícia Militar (PM) foi acionada no período da tarde na última segunda-feira para atender a ocorrência na Praça Barão, centro de São Vicente.

Após confessar o crime, o homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente.

Liberdade provisória foi concedida

O homem teve a liberdade provisória concedida durante audiência de custódia, que ocorreu na terça-feira (20). A informação foi divulgada por meio de nota do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Com a medida, o homem deve informar e justificar suas atividades e ficar em casa durante à noite e em dias de folga.

Ele também fica proibido de mudar de endereço sem autorização da Justiça e deve comparecer a todos os atos do processo.

*Com informações de g1.