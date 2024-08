Biden está irritado com Obama por não lhe dizer diretamente para desistir da corrida presidencial

O presidente Joe Biden enxuga uma lágrima com sua filha Ashley durante a Convenção Nacional Democrata na segunda-feira, 19 de agosto de 2024, em Chicago

O presidente Joe Biden ainda está zangado com Barack Obama porque ele não lhe disse cara a cara que ele deveria abandonar seu caminho para a reeleição, abrindo distância e gerando tensão entre dois políticos que trabalharam juntos por oito anos na Casa Branca.

O atual mandatário também está chateado com a ex-presidente da Câmara de Representantes, a quem considera ter sido "implacável" e "tê-lo derrubado". A raiva também se estende a Chuck Schumer, outro dos poderosos líderes do Partido Democrata.

Biden, que em breve entregará seu mandato na Casa Branca, renunciou à reeleição após semanas de pressão de membros de seu partido e apoiou sua vice-presidente, Kamala Harris.

Por que Joe Biden continua chateado?

O site Politico relata que Joe Biden contou a seus colaboradores e associados mais próximos que já aceitou sua decisão de se aposentar, mas ainda sente frustração por alguns membros do Partido Democrata, pois acredita que foram eles que o pressionaram a tomar essa decisão.

A informação foi fornecida por três pessoas próximas a Biden que não podem revelar sua identidade.

Ressentimento contra Obama

O incômodo que mais chama a atenção é com Obama, que é seu amigo e grande apoiador de sua chegada à Casa Branca em 2020, porque não o chamou diretamente para expressar suas preocupações. De fato, Obama permaneceu em silêncio após o debate.

A amizade deles é tão próxima que Obama até se ofereceu para pagar a hipoteca de Biden após a morte de seu filho Beau em 2015. Mas Biden sempre sentiu que a equipe de Obama o menosprezava.

No caso de Pilosi, Biden teria dito a alguns próximos, segundo o Politico, que "ela fez o que precisava fazer" para dar aos democratas a melhor chance de vencer em novembro e acrescentou que "ela se preocupa com o partido", não com os sentimentos.

Mensagem poderosa na Convenção Nacional

De qualquer forma, toda essa controvérsia foi habilmente canalizada por Biden com seu círculo íntimo e nada veio à tona. Além disso, na segunda-feira, na primeira noite da Convenção Nacional Democrata em Chicago, ele fez um discurso emocionante e poderoso de 45 minutos para solidificar seu legado, agradecer ao partido e passar a tocha para sua vice-presidente Kamala Harris.

Em nenhum momento ele demonstrou qualquer desconforto pela forma como teve que renunciar à reeleição. Na verdade, através das redes sociais, Barack Obama elogiou o discurso intenso de Biden.