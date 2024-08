Apesar de seu sobrenome, Robert Kennedy Jr. pensa em retirar sua candidatura presidencial e apoiar Trump

Robert Kennedy Jr. está considerando desistir da corrida presidencial e, apesar de sua dinastia democrata, o filho de Robert F. ‘Bobby’ Kennedy e sobrinho do ex-presidente John Kennedy, não apoiará Kamala Harris, mas sim o republicano Donald Trump.

De acordo com as pesquisas, Robert F. Kennedy Jr. e sua companheira de chapa, Nicole Shanahan, que concorrem como independentes, têm uma participação de cinco por cento na intenção de voto do eleitorado nos Estados Unidos.

Shanahan mencionou a intenção de desistir da corrida pela Presidência dos Estados Unidos em uma entrevista no podcast ‘Impact Theory’, que foi lançado nesta terça-feira no YouTube.

"Uma opção é permanecer na corrida e construir um terceiro partido forte, mas corremos o risco de permitir uma presidência de Kamala Harris e Tim Walz porque tiramos alguns votos de Trump. Ou saímos agora e nos unimos a Trump e explicamos à nossa base por que estamos tomando essa decisão... Não é uma decisão fácil", afirmou Shanahan, conforme relatado pelo El País.

Por que Robert Kennedy Jr. apoia Donald Trump?

Nicole Shanahan, que investiu milhões de dólares na campanha de Robert Kennedy Jr., explicou que "quando se trata do futuro deste país, confio mais em Trump, Peter Thiel e JD Vance do que em Harris e Reid Hoffman (fundador do LinkedIn)".

Ele afirmou que Trump “mostrou um real interesse em nossas políticas sobre doenças crônicas. Ele leva isso a sério, então acho que nos obriga a sentar e conversar sobre se podemos fazer uma mudança real. Poderíamos ter um partido de unidade que beneficie os americanos.”

Ela admitiu que uma das fraquezas de Donald Trump é que ele estava ligado à indústria farmacêutica durante a pandemia de COVID, mas acredita que isso é algo que ele já corrigiu.

Robert Kennedy Jr. e sua posição sobre Kamala Harris

Embora na entrevista Shanahan não tenha mencionado diretamente Kamala Harris, como companheira de chapa de Robert Kennedy Jr., ela expressou sua posição em relação aos democratas.

“Os Democratas gastaram milhões de dólares para nos desviar (...) Eles colocaram pessoas em nossa campanha para criar obstáculos para nós. Eles nos sabotaram porque querem nos manter sob controle”, disse ela, antes de acrescentar: “vamos garantir que as pessoas que corromperam nossa democracia não cheguem ao poder em novembro.”

Em relação a Tim Walz, como candidato a vice-presidente com Harris, o advogado destacou que ele exagerou seu papel na carreira militar para fins políticos, mas na realidade, "ele não é um patriota, ele é alguém que estava aterrorizado de ser enviado em uma missão."

Antes de anunciar sua separação dos Democratas, Robert Kennedy Jr. disse que era uma “independência da tirania da corrupção”. Ele enfatizou que “não tomei essa decisão levianamente. É muito doloroso para mim deixar o partido dos meus tios, meu pai, meu avô e meus dois bisavôs”.