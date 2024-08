Piloto profissional, filho de Rubinho Barrichello se envolve em acidente de trânsito no interior de SP

Fefo Barrichello, filho de Rubinho, se envolveu em acidente de trânsito com motociclista em Ribeirão Preto, no interior de SP

O piloto da Euroformula Fernando Barrichello, conhecido como Fefo, filho do ex-piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello, se envolveu em um acidente de trânsito em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um motociclista afirmou que teve seu veículo atingido pelo rapaz, que pediu a ele que a polícia não fosse acionada, pois estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O acidente ocorreu no último domingo (18) na Avenida Francisco Junqueira, uma das mais movimentadas de Ribeirão Preto. Fefo estaria na cidade visitando parentes e, quando tentou fazer um retorno na via, acabou atingindo o motociclista, que caiu com o impacto da batida e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Treze de Maio.

Conforme o boletim de ocorrência, Fefo já desceu do veículo e se apresentou ao piloto da moto como sendo filho de Rubinho Barrichello. Foi quando ele teria dito ao rapaz que tudo seria resolvido entre eles e pediu que a polícia não fosse acionada.

Mesmo assim, a vítima procurou a polícia. A ocorrência cita que Fefo chamou um tio que mora próximo ao local e reafirmou que vai arcar com os prejuízos causados ao motociclista.

A assessoria de imprensa do piloto da Euroformula informou que ele não vai se manifestar sobre o caso.