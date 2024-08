Kamala Harris confirma vantagem sobre Donald Trump na mais recente pesquisa presidencial

Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris arrives at Pittsburgh International Airport, Sunday, Aug. 18, 2024, in Pittsburgh. (AP Photo/Julia Nikhinson)

Parece que o Partido Democrata corrigiu a tempo a nomeação de seu candidato presidencial para as próximas eleições nos Estados Unidos em 5 de novembro, conforme refletem as pesquisas mais recentes que indicam uma leve vantagem para a atual vice-presidente, Kamala Harris.

ANÚNCIO

De acordo com as últimas pesquisas graças à pesquisa publicada pela ABC News/Washington Post/Ipsos, Harris teria uma ligeira vantagem média sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cinco pontos (50% a 45).

Eleições 2024, Harris A candidata democrata à presidência, a vice-presidente Kamala Harris, chega ao Aeroporto Internacional de Pittsburgh, no Domingo, 18 de agosto de 2024, em Pittsburgh. (AP Photo/Julia Nikhinson) (Julia Nikhinson/AP)

Detalhes da pesquisa

Outra pesquisa publicada no FiveThirtyEight, afirma que Harris está na liderança por 2,6 pontos (46,4% contra 43,8%). Além disso, o estudo divulgado pelo The Hill/Decision Desk reiterou a preferência pela vice-presidente, no entanto, com uma margem muito estreita de apenas 1,8 pontos (49% contra pouco mais de 47%).

As recentes pesquisas, a menos de três meses das eleições, estão gerando bastante preocupação para o mundo Republicano, uma vez que as estatísticas são muito diferentes das geradas há dois meses, quando posicionavam o candidato Republicano no topo após o fracasso estrondoso de Joe Biden no debate presidencial realizado em junho passado.

Além disso, o frustrado atentado que Trump sofreu em 14 de julho na Pensilvânia, apesar do enorme susto, serviu ao empresário nova-iorquino para iniciar seu caminho definitivo de volta à Casa Branca; no entanto, agora tudo é um mar de dúvidas.

Os dados mais recentes chegam no mesmo dia em que a Convenção Democrata é inaugurada, com um discurso proferido pelo presidente Biden, palavras que certamente terão um tom de despedida, mas com a intenção de dar continuidade ao projeto político com a candidata californiana de 59 anos.

Para o evento que será realizado no United Center, na cidade de Chicago, espera-se a presença de cerca de 50.000 pessoas, incluindo delegados, líderes, voluntários e simpatizantes. Por sua vez, Harris espera o apoio inquestionável de Barack Obama e sua esposa Michelle, bem como da ex-candidata Hillary Clinton, da ex-presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e do líder democrata da Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffreis, todos ‘pesos pesados’ democratas.