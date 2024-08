‘Jogo do desmaio’: entenda como é o desafio que virou caso de polícia no interior de São Paulo

'Jogo do desmaio' vira caso de polícia após estudante passar mal em escola, no interior de SP

A Polícia Civil de Penápolis, no interior de São Paulo, instaurou um inquérito para apurar um desafio, chamado “jogo do desmaio” ou “jogo da asfixia”, que se disseminou na internet. Uma estudante de 14 anos passou mal dentro de uma escola estadual da cidade após participar da “brincadeira” e precisou ser levada a um hospital.

O tal desafio que se popularizou nas redes sociais consiste em estrangular alguém ou pressionar seu peito com força até que a pessoa desmaie. Foi isso o que teria acontecido com a garota, na última sexta-feira (16), enquanto ela estava na instituição de ensino.

Após desmaiar, a menina foi socorrida e levada Pronto Socorro Municipal de Penápolis. Depois, precisou ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba, também no interior paulista. Após o devido atendimento médico, a garota recebeu alta no último sábado (17).

A reportagem da “TV TEM” teve acesso ao boletim de ocorrência do caso, registrado como lesão corporal. Segundo o documento, a adolescente participava do “jogo do desmaio” com outros três colegas, de 12, 13 e 14 anos.

A polícia identificou esses estudantes e, juntamente com seus responsáveis, eles serão chamados para prestar esclarecimentos sobre o caso nos próximos dias.

Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que convocou uma reunião com os pais e responsáveis pelos alunos envolvidos, sendo que eles também serão acompanhados pelo programa Conviva.