CNU: ministério confirma a eliminação dos candidatos que não preencheram a identificação do cartão-resposta

Provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foram aplicadas no domingo

Por meio de uma declaração, o Ministério da Gestão, órgão responsável pelo Concurso Nacional Unificado (CNU), confirmou a desclassificação dos candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas. Conforme publicado pelo O Globo, a medida inclui os candidatos que não marcaram o número do caderno de prova no gabarito do concurso.

A medida em questão foi tomada visto que o preenchimento de tais dados era uma das exigências do edital do CNU. “Em relação às pessoas que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas, o Ministério da Gestão informa que, após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, definiu que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos”.

A decisão vai na contramão da fala da Ministra da Gestão, Esther Dweck, que em coletiva realizada após a aplicação das provas no último domingo (18), afirmou que os candidatos não seriam eliminados, pois seria possível identificar as provas de outra forma.

“A gente falou muitas vezes: leiam o edital, leiam as instruções das provas. Mas não será eliminado. A Cesgranrio (banca da prova) vai fazer um esforço enorme para conseguir identificar. Tinham formas, pela localização das questões, de conseguir identificar”.

Relatos nas redes sociais

As questões envolvendo o preenchimento incorreto ou a falta de preenchimento de parte do cartão-resposta do CNU começaram a surgir nas redes sociais logo após o término das provas, aplicadas durante a manhã e tarde do último domingo, 18 de agosto.

Alguns candidatos acabaram não passando a frase de identificação para o cartão-resposta, deixando também de assinalar o número do gabarito. O preenchimento destas informações era uma das exigências do edital do CNU.

Até o momento, não foi confirmado o número de candidatos desclassificados após a decisão anunciada pelo MGI. O número anterior apontava que ao menos 500 pessoas foram desclassificadas, em sua maioria por deixar o local de aplicação levando o caderno de prova.