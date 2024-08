Antony Blinken diz que Israel aceitou uma proposta de cessar-fogo apoiada pelos EUA e pressiona o Hamas

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por duas horas e meia na segunda-feira, e depois anunciou que Israel aceitou uma proposta para resolver as diferenças a fim de alcançar um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza.

Blinken pediu ao Hamas que fizesse o mesmo, embora o alto funcionário do governo de Joe Biden não tenha indicado se o acordo com Israel abordou as demandas do grupo militante. Ele está programado para viajar para o Egito nesta terça-feira, presumivelmente para se encontrar com os mediadores.

Os Estados Unidos, Egito e Catar passaram meses tentando negociar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mas o diálogo frequentemente estagnou.

Quais são os detalhes do acordo?

Blinken não indicou se a proposta aborda as demandas de Israel para manter o controle de dois corredores estrategicamente importantes dentro de Gaza, que o Hamas disse serem inegociáveis, e outros problemas que têm afetado as negociações há algum tempo.

Blinken disse aos repórteres: “Em uma reunião altamente construtiva hoje com o Primeiro-Ministro Netanyahu, ele me confirmou que Israel está a favor da proposta. O próximo passo importante é o Hamas dizer ‘sim’.”

Blinken já havia dito que é hora de alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza que traga de volta os reféns israelenses mantidos pelo Hamas e traga alívio aos palestinos que estão sob um ataque devastador na Faixa de Gaza há mais de 10 meses.

Otismo leve entre os negociadores

A visita de Blinken ao Oriente Médio, a nona desde o início do conflito em outubro, ocorreu dias depois que mediadores, incluindo os Estados Unidos, expressaram renovado otimismo sobre a proximidade de um acordo. No entanto, o Hamas expressou profunda insatisfação com a proposta mais recente e Israel disse que há pontos nos quais não estava disposto a ceder.

A viagem, realizada dias antes do início previsto de uma nova rodada de negociações esta semana no Egito, acontece em meio a temores de que o conflito possa se transformar em uma guerra regional mais ampla após Israel ser atribuído ao assassinato direcionado de dois militantes de alto escalão no Líbano e no Irã.

"Este é um momento crucial, talvez o melhor, talvez o último, oportunidade de trazer os reféns de volta para casa, de alcançar um cessar-fogo e colocar todos em um caminho melhor em direção a uma paz duradoura e segurança", disse Blinken no início de sua reunião com o presidente israelense Isaac Herzog em Tel Aviv.

Blinken apontou de forma sutil: “Também é hora de garantir que ninguém tome ações que possam descarrilar esse processo.”

O secretário de Estado dos EUA continuou: “Portanto, estamos trabalhando para garantir que não haja escalada, provocações, ou ações que de alguma forma nos afastem de fechar este acordo ou, nesse sentido, escalando o conflito para outros lugares e para uma intensidade maior.”