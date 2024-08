Polícia apura se ‘guerra’ entre traficantes motivou ataque em praça no RJ; vídeo mostra pânico

A Polícia Civil investiga se uma “guerra” entre traficantes motivou um ataque a tiros em uma praça em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que deixou quatro mortos. Uma quinta vítima teve a morte cerebral confirmada no hospital. Segundo a corporação, entre as vítimas está Pedro Henrique Barbosa, de 18 anos, conhecido como “Marreco” ou “V7″, que é apontado como um dos chefes do tráfico do Morro dos Macacos, integrante do Terceiro Comando Puro (TCP). Assim, a suspeita é que ele era o alvo dos disparos.

ANÚNCIO

As primeiras informações apontam que os tiros foram disparados por rivais do Morro do São João, no Engenho de Dentro, também na Zona Norte, que é controlado pelo Comando Vermelho (CV).

Conforme a TV Globo, a polícia descobriu que, no início deste ano, sete criminosos que atuavam no Morro dos Macacos estavam insatisfeitos e decidiram migrar para o Morro São João. Dessa forma, passaram a atuar na área dominada pelo CV. Agora, eles teriam voltado para se vingar dos rivais, onde seguem tentando dominar o tráfico de drogas.

A Polícia Civil destacou que realizou uma perícia no local do ataque e que realiza diligências, com análise de imagens de câmeras de segurança, para identificar os responsáveis pelos disparos. Até a tarde desta segunda-feira (19), no entanto, ninguém havia sido preso.

Mortos, feridos e pânico

O caso aconteceu no fim da noite de domingo (18) na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, que fica nas proximidades do Morro dos Macacos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pânico e correria entre as pessoas que estavam no local (veja abaixo).

Sete pessoas foram baleadas, sendo que duas morreram no local. As outras cinco foram socorridas e levadas para hospitais da região, mas outras duas faleceram logo depois de darem entrada nas unidades de saúde. Uma quinta teve a confirmação da morte cerebral nesta manhã.

Veja abaixo os nomes das vítimas fatais:

Gabriel Pereira Cândido, de 24 anos (morreu no local);

Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos (morreu no local);

Pedro Henrique Barbosa, de 18 anos (morreu no Hospital Universitário Pedro Ernesto);

Thailon Martins Lucas, de 17 anos (morreu no Hospital Federal do Andaraí);

Wallace de Oliveira Cláudio, de 35 anos (teve morte cerebral confirmada pelo Hospital do Andaraí).

Além deles, ficaram feridos Daniel Carvalho de Souza, de 33, e Juan Victor Pereira, cuja idade não foi confirmada, que seguem internados no Hospital do Andaraí.