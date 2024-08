Jovem que tinha medida protetiva contra ex é morta a tiros em SP; ele confessou feminicídio ao ser preso

Nayara Dos Santos Fonseca, de 27 anos, foi morta a tiros dentro do próprio carro pelo ex-namorado, em Boituva, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte da confeiteira e vendedora Nayara Dos Santos Fonseca, de 27 anos, que foi encontrada sem vida dentro do próprio carro em uma avenida de Boituva, no interior de São Paulo. Dias antes, ela tinha registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica contra o ex-namorado, com quem tinha um filho, e obteve uma medida protetiva. Ele foi preso como principal suspeito e confessou o feminicídio.

ANÚNCIO

A vítima foi achada morta no último sábado (17), na Avenida do Trabalhador. De acordo com a polícia, o homem, de 39 anos, fugiu após matar Nayara. Ele foi encontrado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) na Rodovia Castello Branco (SP-280). Ao ser levado para a delegacia, ele confessou que tinha matado a ex-namorada.

O suspeito, que não teve o nome revelado, tinha permissão para ter a arma por ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O revólver que ele usou no crime foi apreendido e encaminhado para perícia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e feminicídio e segue em investigação na Delegacia de Tatuí, que fica na mesma região.

Comoção

O corpo de Nayara foi sepultado no domingo (18), em Boituva. Além de trabalhar como confeiteira, a jovem também trabalhava em uma loja vendendo roupas. Ela deixou o filho, que tem 11 meses.

Nas redes sociais, muitas pessoas ficaram comovidas com a situação e pediram que o autor do crime seja devidamente punido. “Inacreditável uma crueldade dessa, ela deixou um lindo bebê de apenas 11 meses. Minha prima, descanse em paz, que a Justiça de Deus seja feita”, escreveu uma parente da vítima. “Eu compartilho minha indignação e repúdio a isso. É inadmissível”, destacou mais um.