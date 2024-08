Família atropelada em SP: motorista estava bêbado, com CNH vencida e riu ao ser questionado por PM

Vídeo mostra momento em que motorista com sinais de embriaguez atropelou família em avenida no Jabaquara, na Zona Sul de SP

O feirante José Neto Rabelo, de 54 anos, que atropelou uma família na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele estava embriagado, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020 e ainda riu ao ser questionado por policiais militares se tinha noção da gravidade do caso.

Um vídeo mostra o momento em que um casal e os três filhos tinham atravessado a via pela faixa de pedestres e, quando já estavam na calçada, foram atingidos pelo veículo, na tarde de sábado (17). Veja abaixo:

A mulher, que está grávida, o marido e dois filhos ficaram feridos e foram levados ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya. Apenas o homem seguia internado na manhã desta segunda-feira (19) por conta de fraturas, mas com quadro estável, sendo que os demais feridos já tinham sido liberados. A terceira filha do casal, de 9 anos, escapou ilesa.

Já o motorista foi encontrado preso nas ferragens e foi levado ao Hospital Ipiranga. Ele recebeu atendimento médico e, na sequência, foi levado 26º Distrito Policial do Sacomã, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exame clínico comprovou o consumo de bebidas alcoólicas.

No boletim de ocorrência, um policial militar relatou que, ao questionar o feirante sobre a gravidade do acidente, ele deu risada. “Disse ao indivíduo se ele tinha ciência do que fez em virtude de [ter] atropelado crianças, o indivíduo ficou rindo”, informou um dos agentes.

A polícia afirmou, ainda, que o feirante já tinha respondido por dirigir embriagado. Ele segue à disposição da Justiça. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele para que comentasse o assunto.