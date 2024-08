VÍDEO: Motorista com sinais de embriaguez é preso após atropelar casal e filhos, na Zona Sul de SP

Vídeo mostra momento em que motorista com sinais de embriaguez atropelou família em avenida no Jabaquara, na Zona Sul de SP

Uma família foi atropelada por um motorista com sinais de embriaguez na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Um vídeo mostra o momento em que um casal e os três filhos caminhavam na calçada e foram atingidos pelo veículo (veja no vídeo abaixo). O condutor ficou preso às ferragens e foi levado a um hospital, onde foi preso.

O caso aconteceu na tarde de sábado (17). O vídeo mostra quando o casal e os filhos atravessaram a rua na faixa de pedestres e, quando eles já estavam na calçada, o carro apareceu desgovernado e os atingiu.

A mulher, que está grávida, o marido e dois filhos ficaram feridos e foram levados ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya. Apenas o homem seguia internado na manhã desta segunda-feira (19), com quadro estável, sendo que os demais feridos já tinham sido liberados. A terceira filha do casal, de 9 anos, escapou ilesa.

O condutor do veículo, de 54 anos, foi encontrado preso nas ferragens pela polícia e foi levado ao Hospital Ipiranga. Ele foi preso e segue sendo mantido com escolta policial.

Conforme a Polícia Civil, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e já tinha respondido por dirigir embriagado. A investigação solicitou perícias ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 26º Distrito Policial do Sacomã.