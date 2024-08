CNU: gabarito preliminar do “Enem dos concursos” deve ser divulgado nesta terça

Provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foram aplicadas no domingo

A divulgação do gabarito oficial da prova objetiva aplicada aos candidatos que prestaram o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) está prevista para acontecer nesta terça-feira, dia 20 de agosto, conforme divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e publicado pelo Estadão.

ANÚNCIO

Além da divulgação referente às respostas das provas aplicadas no último domingo, 18 de agosto, também está previsto para amanhã o início do período para eventuais recursos referentes às questões ou aos gabaritos divulgados. O prazo final é no dia seguinte, 21 de agosto.

Outra data importante para que os candidatos se atentem é a data de divulgação da imagem do cartão-resposta para checagem dos participantes, que deve ocorrer em 10 de setembro.

Outras datas relevantes

A previsão de divulgação das notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da parte discursiva do concurso é para o dia 08 de outubro, sendo que os pedidos de revisão das notas podem ser efetuados pelos candidatos entre os dias 08 e 09 de outubro. As notas finais das provas discursivas serão liberadas em 17 de outubro.

Em coletiva realizada após a aplicação das provas, a ministra Esther Dweck revelou que a expectativa é de que as convocações dos candidatos aprovados sejam realizadas a partir do mês de novembro. Ela também afirmou que os aprovados deverão receber cursos de formação durante o estágio probatório.

As provas, aplicadas em dois períodos no dia 18 de agosto, buscaram selecionar os candidatos para o preenchimento de 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Ao todo, 2,1 milhão de candidatos se inscreveram, mas aproximadamente 1 milhão compareceu para realizar as provas, representando um total de abstenção de 50%, conforme informações divulgadas pela Agência Brasil. Até o momento, a taxa de candidatos desclassificados está em 0.05% conforme publicado anteriormente.