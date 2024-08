Após associar Guilherme Boulos à cocaína, Pablo Marçal terá que publicar direitos de resposta ao candidato

Pablo Marçal (PRTB) foi condenado pela Justiça Eleitoral em três processos a publicar direitos de resposta ao deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

As condenações, que ocorreram no sábado (17) se deve ao fato do empresário associar Boulos ao uso de cocaína.

De acordo com o UOL, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª zona eleitoral de São Paulo possui duas decisões solicitando que Marçal publique em suas redes sociais e no canal do Youtube um direito de resposta ao deputado do PSOL em texto ou vídeo, que “deverá permanecer disponível e com o mesmo impulsionamento pelo prazo de 48 horas”, conforme as determinações.

Segundo o juiz, textos publicados pelo empresário no Youtube e em seus perfis nas redes sociais do debate da Band, que aconteceu no último dia 8, associa Boulos ao uso de cocaína.

“As imputações extrapolam os limites da liberdade de expressão e do debate político e configuram unicamente ofensas à honra do candidato autor”. Os vídeos ainda devem ser excluídos.

Pablo Marçal nega associação

Na decisão, a defesa do ex-coach diz que o candidato do PRTB exerceu “crítica de natureza política, no calor de debate eleitoral, tudo no exercício da liberdade de manifestação do pensamento”.

Outro caso

Em outra decisão, o juiz Murillo D’Avila Vianna Cotrim, também da 2ª zona eleitoral de São Paulo, julgou trechos do debate promovido pelo Estadão, Terra e FAAP ocorrido na última semana e divulgados por Marçal, onde ele chama Boulos de “aspirador de pó”.

Pablo Marçal deve publicar um direito de resposta em seus perfis nas redes sociais em até 48 horas após a intimação e o conteúdo deve ficar disponível com o mesmo impulsionamentos, além dos vídeos ofensivos serem excluídos.

A defesa argumenta que Marçal utilizou da expressão “aspirador de pó” no sentido de que Boulos atrairia “lixo para si próprio”.