Tarifas de pedágios de São Paulo terão redução a partir de 2025; veja quais rodovias terão descontos

O Governo de São Paulo anunciou nesta semana que, a partir de abril de 2025, algumas praças de pedágio terão redução nas tarifas dos pedágios. Em média, a redução será de 22%, mas poderá chegar a 28% de desconto. As rodovias beneficiadas serão a Presidente Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270) e José Ermínio de Moraes (SP-075).

No total, serão oito praças de pedágios com preços menores. Segundo o governo, a medida ocorre uma vez que, em abril, encerrará a concessão da ViaOeste e as rodovias passarão a ser administradas pelo consórcio formado pela Rota Sorocabana e do Lote Nova Raposo.

Nas praças de pedágio da Rota Sorocabana, situadas em Itu, Sorocaba, São Roque, Alumínio e Araçoiaba, o desconto médio será de 22%. Já no Lote Nova Raposo, onde estão localizadas as praças de Osasco, Barueri e Itapevi, a redução média chegará a 28%.

Na prática, a tarifa na praça de Araçoiaba, por exemplo, que atualmente é de R$ 5,30, cairá para R$ 2,68. No trecho que liga Itu a Sorocaba, a redução passará de R$ 9 para R$ 3,30.

Apesar da redução das tarifas, as novas concessões preveem a instalação de novos pedágios, sendo que serão 18 novos pontos de cobrança só na Rota Sorocabana. Na Nova Raposo, por sua vez, será criado um pedágio urbano na altura do km 11 da Raposo Tavares, na região do Butantã, na Zona Oeste da Capital.

Para evitar filas e prejuízos ao trânsito, os novos projetos incluem a implantação de sistemas automáticos conhecido como “free flow”, que permitem a cobrança automática da tarifa por meio de um adesivo colado no veículo. Os motoristas que aderirem a esse sistema terão um desconto adicional de 5% nas taxas.

O governo destacou, ainda, que os usuários poderão contar com o “Desconto de Usuário Frequente”, que garante 10% para motoristas que passam mais de 11 vezes no mês e 20% para aqueles que passam mais de 21 vezes.