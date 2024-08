Parque do Bixiga: cheque de R$ 65 milhões ‘encerra’ disputa entre Zé Celso e Silvio Santos; entenda motivo de projeto demorar a ir para frente

A Universidade Nove de Julho (Uninove) enviou à Prefeitura de São Paulo um cheque no valor de R$ 65 milhões para a compra do terreno onde ficará o Parque do Bixiga, no centro de SP. foi firmado na última segunda-feira (12).

O pagamento é referente a um acordo homologado na Justiça com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) no valor de R$ 1 bilhão, o maior já registrado pelo órgão referente à improbidade administrativa. O valor será destino à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Entenda o caso

Em 2013, promotores que investigavam a máfia dos fiscais, descobriram que a Uninove pagou R$ 5,6 milhões para que dois agentes da prefeitura não fiscalizassem a instituição, para que a empresa deixasse de recolher impostos, o que durou um período de quase 10 anos (2003 a 2012).

Cerca de R$ 51 milhões de multa pelo não recolhimento de tributos estavam previstos para o Parque do Bixig

Construção de Parque do Bixiga ainda precisa de recursos

Mesmo com o pagamento do cheque, o valor equivale apenas à compra do terreno.

Recursos pra o projeto de criação do parque, com o projeto de lei sendo aprovado no dia 2 de julho pela Câmara de São Paulo, ainda serão arrecadados.

Concurso irá escolher projeto e nome do parque

Na próxima segunda-feira (19), uma reunião no Ministério Público de São Paulo irá discutir o projeto e o nome do parque, estando presentes entidades da sociedade civil, a Secretaria do Meio Ambiente e o promotor Silvio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital.

Fim da disputa entre Zé Celso e Silvio Santos

O terreno onde será localizado o parque foi alvo de disputas entre o fundador do Teatro Oficina Uzyna Uzona, Zé Celso, morto em 2023, e de Silvio Santos, falecido neste sábado (17).

Proprietário do local desde a década de 80, o Grupo Silvio Santos tinha como planos construir três prédios de até 100 metros de altura onde hoje será o parque, enquanto o dramaturgo afirmava que a construção iria desconfigurar o projeto local.

Segundo o g1, uma parcela de vereadores querem homenagear Zé Celso, já outros o dono da emissora SBT.

De acordo com Rodrigo Ravena, secretário do Meio Ambiente, o projeto do Parque do Bixiga será escolhido por meio de um concurso organizado pelo Arquitetos do Brasil (IAB).

Em nota ao Metrópoles, o Sisan Empreendimentos Imobiliários, empresa pertencente ao Grupo Silvio Santos, informou que a transição do terreno à Prefeitura está nas últimas negociações, após o comunicador e empresário abrir mão da disputa, “Visando ao benefício e bem-estar da população do bairro da Bela Vista – que faz parte da história do Grupo Silvio Santos durante todos seus 65 anos”, diz.