VÍDEO: Adolescente é executado a tiros após sair de escola em SP; imagens fortes mostram o crime

A Polícia Civil investiga a morte do estudante Kauã Guilherme Ferreira Pires, de 15 anos, que foi executado a tiros após sair de uma escola em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo. Um vídeo mostra o momento em que um suspeito encapuzado se aproximou do garoto, que seguia acompanhado por dois colegas, e efetuou os disparos. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos na região da cabeça.

ANÚNCIO

Veja abaixo o vídeo que mostra o crime, divulgado pelo “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (15), na Rua Vênus, no bairro Rio Abaixo. O vídeo mostra quando o adolescente caminhava pela via, acompanhado por dois colegas, quando o atirador se aproximou por trás. Após atirar na vítima, o suspeito fugiu correndo a pé.

Conforme o “Brasil Urgente”, um dos colegas que presenciou o crime contou que Kauã tinha se envolvido em um desentendimento na escola dias antes. O caso, inclusive, teria acabado na delegacia, quando o adolescente foi indiciado pela confusão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a morte do estudante foi registrada no 2º Distrito Policial de Suzano, mas as investigações deverão ser conduzidas com apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, também na Região Metropolitana da Capital.

A pasta informou, ainda, que os colegas da vítima prestaram depoimento e que os policiais analisam as imagens que registraram o crime para tentar identificar o atirador. Até a manhã desta sexta-feira (16), no entanto, ninguém havia sido preso.