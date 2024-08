Tira casaco, bota casaco! Onda de calor chega a São Paulo neste final de semana com temperatura de 31º C

Após dias de frio intenso e muitas camadas de roupa, o paulistano começa a guardar novamente os casacos e cobertores e se prepara para uma nova onda de calor que deve se intensificar em todo o estado neste final de semana.

O calor intenso deve atingir todos os estados da região Centro –Sul do país e a previsão do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet) é que a temperatura fique acima de 30º em todos os estados dessa região.

De acordo com os meteorologistas, o calor deve formar um bloqueio atmosférico e impedirá que uma nova frente fria avance pelo país nos próximos dias, pelo menos até a próxima quinta-feira.

Em São Paulo, a onda de calor deve atingir seu pico no domingo, quando os termômetros devem atingir os 32º C, segundo a Climatempo. Sábado também será bem quente, com temperaturas de até 31º C. O calor deve continuar forte também no começo da semana, com os dias de segunda e terça marcando por volta dos 32º C.

BAIXA UMIDADE

A onda de calor traz outras consequências perigosas, além do calor intenso. Os dias devem ficar extremamente secos, com baixíssima umidade relativa do ar. A previsão é de que a umidade fique abaixo dos 20% em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, mato Grosso do Sul, Goiás e parte do Mato Grosso.

A baixa umidade afeta principalmente crianças e idosos com problemas respiratórios e pode ainda causar problemas na pele, nos olhos e sangramento nasal.