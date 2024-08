Lula vai contra PT e não reconhece Maduro como presidente da Venezuela: “Eu não penso igual”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi contra seu partido no reconhecimento de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela.

A fala ocorreu nesta sexta-feira (16), um da após a Executiva do Partido dos Trabalhadores emitir uma nota reconhecendo a reeleição de Maduro.

“Eu não concordo com a nota [do PT], eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela”, disse Lula.

Na nota em questão, é dito pelo partido que é “Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais”.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), autoridade eleitoral venezuelana e alinhado ao regime de Maduro, diz que ele foi reeleito com 52% dos votos em pleito ocorrido em 28 de julho.

Contudo, as atas eleitorais comprovando o resultado não foram divulgadas. Segundo o CNE, o sistema foi invadido.

Já para a oposição diz que o candidato Edmundo González, venceu as eleições com 67% dos votos.

“Teve uma eleição. A oposição fala ‘eu ganhei as eleições’, o Maduro fala ‘eu ganhei as eleições’. O que eu estou pedindo para para poder reconhecer? Eu quero pelo menos saber se foi verdade os números. Cadê a ata, a aferição das urnas?”, questiona o presidente do Brasil.

Ainda de acordo com Lula, a Venezuela não vive uma ditadura, mas cita um regime “muito desagradável”.

“Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Não acho que é ditadura, é diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantos nesse mundo”.