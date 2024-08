Japão suspende alerta para um ‘megaterremoto’ pois não foi encontrada nenhuma atividade anormal... por enquanto

Em 8 de agosto, a Agência Meteorológica do Japão emitiu a primeira recomendação de ‘megaterremoto’ na história, horas depois de um terremoto de magnitude 7,1 sacudir o sudoeste do país. Este terremoto ocorreu na extremidade mais ocidental de uma trincheira submarina propensa a desastres, conhecida como Fossa de Nankai, e a agência meteorológica afirmou que o risco de outro grande terremoto ocorrer em algum lugar ao longo da trincheira era maior do que o normal.

Nesta quinta-feira, o governo japonês encerrou o alerta, identificado como uma campanha de informação, que durou uma semana, onde foi solicitada cautela e preparação para este ‘megaterremoto’, ou seja, um terremoto de magnitude 8 ou superior, na costa do Pacífico.

O anúncio foi feito depois que nenhuma atividade sísmica anormal foi detectada na última semana. No entanto, as autoridades instaram a população a não baixar a guarda.

Qual era o alerta sobre o ‘megaterremoto’?

Em resposta, o governo designou a última semana como um período de ‘especial cautela’ e preparação na região ao longo da trincheira, instando os residentes a estarem preparados para evacuar imediatamente.

Na semana passada, o governo convocou mais de 700 municípios em 29 das 47 prefeituras do Japão para revisar seus planos de preparação e evacuação em resposta ao aviso emitido em 8 de agosto.

A recomendação causou grande confusão e medo, mesmo em um país onde as pessoas estão acostumadas a terremotos moderados, e afetou os planos de viagem durante a semana de férias de meados de agosto no Japão. Muitas pessoas correram para estocar alimentos e suprimentos de emergência, mesmo na região da capital, fora da área de risco.

Algumas cidades costeiras fecharam suas praias ou cancelaram seus fogos de artifício anuais, e as empresas de trem que atendem a região reduziram a velocidade de seus veículos.

Por que o alerta para o ‘megaterremoto’ foi suspenso?

Tsukasa Morikubo, um funcionário de resposta a desastres do Gabinete do Governo, anunciou o fim do período de precaução a partir da tarde de quinta-feira, afirmando que os sismólogos não detectaram nenhuma atividade sísmica anormal ao redor da Fossa de Nankai na última semana.

O fim do período de precaução especial não significa que não haja risco de um ‘megaterremoto’, disse Morikubo, e instou as pessoas a manterem sua preparação habitual para terremotos: “Um próximo terremoto importante poderia ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar”, declarou.

As autoridades de gestão de desastres do Gabinete indicaram que a decisão de continuar com as medidas voluntárias adotadas durante a semana depende dos municípios, serviços de transporte e outras empresas.

A Fossa de Nankai, uma trincheira submarina que se estende por cerca de 800 quilômetros ao longo da maior parte da metade sul da costa do Pacífico do Japão, causou repetidamente terremotos e tsunamis devastadores.