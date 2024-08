Elevador que causou a morte de irmãs idosas em Uberaba (MG) estava com a manutenção atrasada, diz polícia

Duas irmãs idosas morreram após caírem no fosso de um elevador e serem esmagadas. O caso ocorreu na quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Civil, a queda pode ter acontecido após a porta do elevador ser aberta antes da plataforma chegar no andar. As informações são do g1.

Quem são as vítimas?

Ana Maria Cunha Prata tinha 79 anos e sua irmã, Sylvia Maria Prata Magalhães, 85. As duas estavam em um almoço na casa de uma amiga, localizada em São Sebastião, em Uberaba (MG).

No térreo da casa, as duas acionaram o elevador, que é programado para permanecer no primeiro andar. Contudo, uma falha técnica fez com que a porta se abrisse antes da plataforma chegar ao térreo.

Segundo a Polícia Civil, o elevador estava com a manutenção atrasada, mas não há informações de quanto tempo ele ficou sem manutenção.

As irmãs não teriam percebido que o elevador ainda não havia chegado onde elas estavam, e acabaram caindo no fosso, sendo esmagadas em seguida. As duas eram de Araraquara (SP).

A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada no início da tarde, que encontrou as irmãs caídas no fosso do elevador, inconscientes.

Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Bombeiro que morreu ao combater um incêndio na Zona Leste de SP é identificado

Durante a madrugada desta sexta-feira, dia 16 de agosto, o bombeiro Wellington da Silva, de 30 anos, do 3º Grupamento da corporação, morreu ao atender uma ocorrência de incêndio na zona leste de São Paulo. Conforme informações do Portal Metrópoles, o bombeiro foi atingido por escombros durante o combate ao incêndio registrado na região de Sapopemba.

O fogo atingiu três imóveis em uma comunidade na altura do número 100 da Avenida Marginal do Oratório, sendo que uma das estruturas se rompeu e desabou sobre o soltado, conforme informações da Polícia Militar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, mas não resistiu aos ferimentos. Em declaração, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou a morte de Wellington.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 2h43 da madrugada, sendo que o incêndio foi extinto às 7 horas da manhã.