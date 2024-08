Queda de avião na zona rural de Mato Grosso deixa cinco pessoas mortas

A queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá (MT) deixou cinco pessoas mortas. Conforme publicado pelo G1, o acidente aéreo aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 15 de agosto.

Até o momento, foi confirmado que dentro da aeronave estavam o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois de seus netos, um funcionário de fazenda e o piloto. A exceção do empresário, as demais vítimas não tiveram seus nomes revelados.

Em declaração ao G1, a Polícia Militar confirmou o acidente e informou que a queda da aeronave de pequeno porte aconteceu em uma fazenda na zona rural do município. O acidente foi em uma região conhecida como “Paredão”, nas proximidades do Rio Teles Pires.

Sem sobreviventes

Conforme a reportagem, o avião de pequeno porte estava registrado em nome do empresário Arni Spiering, que era dono de uma empresa de sementes no estado do Mato Grosso e ex-presidente do União Rondonópolis.

Informações do Registro Aeronáutico Brasileirob (RAB), indicam que a aeronave estava em regularizada, e que possuía capacidade máxima para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros. No momento do acidente, cinco pessoas estavam a bordo.

Arni estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias, e deveria retornar para casa na manhã desta quinta-feira. O avião caiu durante o trajeto de retorno.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente ou identidade das demais vítimas que estavam a bordo da aeronave.