Mais de 90 perfis que aplicavam golpes explorando vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) foram derrubados pelo MP

O Ministério Público de São Paulo derrubou mais de 90 perfis que exploravam familiares das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em Vinhedo (SP).

ANÚNCIO

Segundo órgão, 31 deles estavam explorando imagens das vítimas e outros 60 aplicavam golpes se passando por familiares na internet, afim de arrecadar dinheiro.

A ação ocorre pelo grupo especial CyberGaeco do Ministério Público (MPSP).

Grupo especial investiga circunstâncias da queda

Um grupo especial foi instituído pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, para investigar a queda do avião, que deixou 62 mortos.

A Força-Tarefa está ligada à Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal, sendo publicada nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial.

Atuando no grupo estão promotores criminais de Vinhedo; o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do CYBERGAECO e do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV), e também integrantes das Promotorias do Consumidor da comarca onde ocorreu a queda do avião da companhia Voepass.

O Núcleo de Inteligência e Gestão do Conhecimento (NIGC) do Centro de Apoio à Execução (CAEx) também está auxiliando na ação.

ANÚNCIO

VÍDEO: Avião ‘desgovernado’ anda sozinho em aeródromo e só para ao bater em portão, em Goiás

Uma cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança do Aeródromo Nacional de Aviação, em Goiânia, em Goiás. Um avião de pequeno porte que passava por reparos se desprendeu do reboque, saiu circulando pelo hangar, com o mecânico lá dentro, e só parou ao bater contra o portão de um galpão (veja abaixo). Apesar do susto, o profissional não ficou ferido.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (14). O vídeo mostra quando o avião, modelo Embraer Xingu EMB-121, começou a andar por uma das pistas do aeródromo e cruzou um canteiro de terra. A aeronave passou para a outra pista e só parou ao bater contra o portão de um galpão. Testemunhas chegam a correr atrás da aeronave, mas não conseguem evitar a batida. Nas imagens que circulam nas redes socias é possível ver o avião danificado no nariz (parte frontal) e em uma das asas. Não há confirmação se a aeronave teve sua capacidade de voo prejudicada e o que fez com que ela se desprendesse do reboque.

Confira: