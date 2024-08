Um dia após o término dos Jogos Olímpicos, uma voluntária é encontrada morta

Flag bearers march during the 2024 Summer Olympics closing ceremony at the Stade de France, Sunday, Aug. 11, 2024, in Saint-Denis, France. (AP Photo/Kin Cheung)

Uma jovem francesa de 21 anos, que participou como voluntária nos recentemente concluídos Jogos Olímpicos Paris 2024, foi encontrada morta depois que seus pais relataram o seu desaparecimento no último domingo, 11 de julho, o mesmo dia do encerramento do grande evento esportivo.

Após 24 horas de intensa busca, parte dela inclusive dentro da Vila Olímpica e nos arredores do Stade de France, local onde ocorreu o evento de despedida de Paris 2024, finalmente a polícia parisiense encontrou o corpo sem vida dentro do apartamento do seu namorado na noite de segunda-feira, 12 de agosto, especificamente na região da rue Émile Blémont, no 18º distrito da cidade de Paris.

Vítima de violência de gênero

De acordo com o jornal Le Parisien, o parceiro da vítima, cujo nome não foi divulgado, já foi detido pela justiça francesa e as primeiras investigações destacam como a principal hipótese que tudo se trata de um episódio de violência de gênero.

Além disso, foi revelado graças aos primeiros relatórios policiais que o cadáver da jovem tinha um hematoma na bochecha esquerda e também foram observados vestígios de sangue no pescoço. Na mesma sala estava o acompanhante da vítima, que segundo os relatórios da polícia, estava em estado de choque total e incapaz de articular uma única palavra.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Forense de Paris, onde passará por uma autópsia nas próximas horas para determinar as causas precisas de sua morte, enquanto o principal suspeito do assassinato foi imediatamente encaminhado ao hospital Hôtel-Dieu para realizar exames médicos devido ao possível consumo de álcool e drogas.