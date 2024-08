Oposição da Venezuela anuncia novos protestos em mais de 100 cidades ao redor do mundo

A líder opositora María Corina Machado e o candidato opositor nas eleições presidenciais, Edmundo González, mostram documentos da contagem de votos do alto de um caminhão durante um protesto contra os resultados das eleições

A oposição venezuelana continua tentando reverter os resultados das recentes eleições presidenciais que determinaram Nicolás Maduro como vencedor, alegando que tudo se trata de fraude eleitoral, pois os registros eleitorais que declarariam Edmundo González Urrutia como vencedor não foram mostrados publicamente.

Entre as várias medidas de protesto, na terça-feira à tarde, a Plataforma de Unidade Democrática (PUD), a maior aliança de oposição na Venezuela, anunciou um chamado global para o próximo sábado, 17 de agosto, em mais de 100 cidades ao redor do mundo.

Cidades se juntando aos protestos

Desde que Nicolás Maduro assumiu a presidência, de acordo com a Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes, 7,7 milhões de venezuelanos tiveram que emigrar devido à grave crise política, econômica e social, bem como à forte perseguição sofrida por opositores.

Dado o grande número de migrantes, que é considerado o mais significativo dos últimos anos, superando aqueles sofridos pelos conflitos na Síria e Ucrânia, de acordo com um relatório da BBC News, espera-se que a participação seja massiva.

Buenos Aires, Santiago do Chile, Bogotá, Cúcuta (Colômbia); Brasília, Quito, Guayaquil, Montevidéu, Assunção, San Salvador, Punta Cana e Cidade do México serão as cidades mais significativas da América Latina que se juntarão aos protestos.

Também estão planejadas manifestações em Washington, Miami, Nova York (Estados Unidos); em Madri, Barcelona (Espanha), Amsterdã (Holanda), Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Roma (Itália), Londres (Reino Unido), Marselha (França) e Melbourne (Austrália).

Através de suas redes sociais, Edmundo González compartilhou um link onde os migrantes venezuelanos podem verificar os chamados para protestos por cidade, e convidou quem quiser organizar uma manifestação em um local não incluído na lista a escrever para um e-mail.