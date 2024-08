“O novo chefe de um lugar chamado Argentina”: Trump esquece o nome de Milei, mas elogia sua gestão

O presidente da Argentina, Javier Milei, em cerimônia em homenagem aos policiais que deram a vida no cumprimento do dever em Buenos Aires

Elon Musk conduziu uma entrevista muito conturbada com Donald Trump na noite de segunda-feira através de sua rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, que teve muitos problemas técnicos no início: o CEO da Tesla culpou um “ataque massivo” e o candidato republicano às eleições presidenciais dos EUA disse que foi devido a uma sobrecarga causada pelo grande número de usuários conectados. De qualquer forma, Musk achou isso constrangedor.

ANÚNCIO

Mais do que uma entrevista, foi uma conversa na qual ambas as figuras de direita se fortaleceram ao falar contra imigrantes africanos, asiáticos e latino-americanos; contra Kamala Harris e Joe Biden. Eles também discutiram sobre a tentativa de assassinato que Trump sofreu há um mês, e o republicano elogiou Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

O que Donald Trump disse sobre Javier Milei?

Em um dos momentos da conversa caótica, Trump começou a falar sobre a Argentina para elogiar que Javier Milei havia escolhido seu lema ‘MAGA’. No entanto, ele esqueceu o nome do presidente sul-americano: “O novo líder de um lugar chamado Argentina, ele é ótimo e é um grande fã de MAGA. Ele concorreu com um MAGA e também levou isso ao extremo. Ele concorreu com MAGA e ouvi dizer que está fazendo um trabalho realmente excelente”.

O candidato republicano disse que valorizava a gestão econômica do novo líder argentino ao afirmar: “Ele está fazendo um grande trabalho. Ele realmente cortou. E estou ouvindo que isso está começando a funcionar muito bem. A inflação está caindo. Você sabe, eles tiveram cerca de 2.000. Eles tiveram uma inflação que não era normal. Eles tinham o verdadeiro negócio”.

Depois disso, Trump disse que os Estados Unidos poderiam ter uma inflação semelhante à da Argentina e Musk, que se lembrou do nome de Milei, também elogiou suas decisões em questões econômicas.

O que Milei disse em resposta à declaração de Trump?

O presidente da Argentina escreveu “fenômeno do bairro” sobre uma postagem de um usuário que citava as declarações de Trump.

Javier Milei é conhecido por admirar Donald Trump e suas ideias. Em fevereiro deste ano, ele viajou para Washington para a Conferência de Ação Política Conservadora e lá teve um breve encontro com o ex-presidente republicano.