A mansão do ex-jogador de futebol Cafu, localizada no bairro de elite Alphaville, em Barueri (SP), irá a leilão, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Avaliada em R$ 40 milhões, o imóvel de luxo será leiloado para pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões do ex-atleta da seleção.

A decisão foi publicada na última quinta-feira (8) pelo juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível de Barueri. As informações são do ‘Metrópoles’.

Na decisão, o juiz aponta que a defesa do ex-atleta está tentando adiar o pagamento da dívida à Vob Cred Securitizadora, credora de Cafu.

“O devedor se utiliza de todo e qualquer instrumento para retardar a marcha processual e evitar a satisfação da execução”, alega.

O leilão está marcado para ocorrer de forma online em 16 de setembro, com o valor mínimo para arrematação do imóvel de 50% de seu valor (R$ 20 milhões).

Saiba mais sobre o imóvel

A mansão de luxo, que já teve outras tentativas de leilões suspensas, compreende uma área de 2.581m² e tem quatro andares, com elevador, seis suítes, piscina, sauna, salão de jogos, campo de futebol society, home cinema e outras acomodações.

Mansão de Cafu volta a leilão em SP após Justiça negar recurso Imagem: reprodução/Metrópoles

