A campanha de Harris descreve a agenda de Trump como ‘perigosa e extremista’ após entrevista com Musk

Na noite de segunda-feira, Donald Trump foi entrevistado por Elon Musk através de sua plataforma X, que ele possui e que anteriormente era conhecida como Twitter. A entrevista entre essas duas figuras importantes para os Estados Unidos durou 45 minutos e destacou os maiores sucessos e maiores mentiras do candidato presidencial republicano.

Ataques constantes contra Kamala Harris

Durante suas intervenções, Trump não perdeu a oportunidade de ofender imigrantes e afirmar que Harris é uma ‘radical’ de esquerda, pronunciando seu nome de propósito de forma errada e ironicamente chamando-a de ‘bonita’.

Tanto Musk quanto Trump trocaram palavras de apoio e elogios, e ao terminarem, Musk indicou a Trump que ele estava ‘no caminho certo’.

Isso foi o que a campanha de Harris disse sobre a entrevista com Musk

A campanha de Harris afirmou que a entrevista é um exemplo do ‘extremismo e agenda perigosa do Projeto 2025 de Trump’.

Joseph Costello, porta-voz da campanha de Harris, disse: "Toda a campanha de Trump está a serviço de pessoas como Elon Musk e ele mesmo: caras ricos obcecados consigo mesmos que vão trair a classe média e que não serão capazes de transmitir ao vivo em 2024."

Kamala Harris continua a acumular pontos em estados-chave

A entrevista entre Trump e Musk ocorreu enquanto Harris tem avançado em estados cruciais.

A Decision Desk HQ diz que Harris tem uma vantagem de 0,3% sobre Trump, que tinha uma vantagem de 3,3% sobre Joe Biden antes do presidente desistir.

Os estados-chave são Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, onde Harris está ganhando terreno. De acordo com uma pesquisa recente do The New York Times e do Siena College, Harris agora lidera por quatro pontos nesses três estados.