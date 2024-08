Kamala Harris supera Trump em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin: por que esses estados são tão importantes?

A candidata democrata Kamala Harris chega a um evento político em Las Vegas no sábado, 10 de agosto

Uma pesquisa recente revelou que a candidata presidencial democrata Kamala Harris tem uma vantagem significativa na preferência dos eleitores sobre seu rival republicano Donald Trump em três estados-chave para vencer as eleições presidenciais em 5 de novembro nos Estados Unidos.

ANÚNCIO

A candidatura da pessoa que inicialmente concorreu como companheira de chapa de Joe Biden rapidamente ganhou impulso de acordo com as últimas pesquisas. Relatórios recentes afirmam que, em sua primeira semana, Harris arrecadou cerca de US$ 200 milhões, e que em 48 horas, mais de 38 mil pessoas registraram seu apoio a ela em vote.org.

A pesquisa na qual Kamala Harris lidera Trump foi conduzida pelo The New York Times com o Siena College. Os resultados foram publicados nas últimas horas, indicando que a candidata supera o ex-presidente em três estados-chave para a vitória, como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. O estudo especifica que nestas três regiões, ela lidera por quatro pontos percentuais: 50% a 46%.

A pesquisa foi realizada entre 5 e 9 de agosto de 2024, com entrevistas com 1.973 eleitores. A margem de erro foi de 4,8 pontos percentuais em Michigan, 4,2 pontos em Pensilvânia e 4,3 pontos em Wisconsin.

De acordo com esta pesquisa, a candidatura de Kamala Harris melhorou significativamente a nomeação do Partido Democrata, que havia declinado consideravelmente quando Joe Biden era o candidato presidencial, principalmente após o debate eleitoral com Donald Trump em 27 de junho.

O New York Times destacou que os resultados deste estudo alcançaram um nível de apoio que Kamala Harris e Joe Biden nunca tiveram em pesquisas anteriores. Isso não significa que o apoio a Donald Trump tenha diminuído. "Na verdade, sua avaliação favorável aumentou ligeiramente para 46 por cento nos três estados, o suficiente para representar sua maior avaliação na história das pesquisas Times/Siena", afirmou o referido veículo de imprensa.

Kamala Harris vs. Donald Trump e a importância desses estados

Esta foto combinada mostra a vice-presidente Kamala Harris, na Casa Branca em Washington, em 22 de julho de 2024, e o candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, em um evento em 26 de julho de 2024, em West Pal AP (AP)

Como estados do Meio-Oeste, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin sempre foram cruciais para vencer qualquer eleição presidencial nos Estados Unidos, isso se deve à forma como o sistema de votação do Colégio Eleitoral funciona neste país.

ANÚNCIO

O candidato que vencer as eleições presidenciais deve ter pelo menos 270 dos 538 votos do Colégio Eleitoral. O número de votos no colégio para cada estado é determinado pelo número de votos em sua população. O candidato com mais votos dos cidadãos geralmente ganha todos os votos eleitorais.

Os resultados nesses três estados foram decisivos para a vitória de Donald Trump como presidente eleito em 2016.

Michigan, com 16 votos eleitorais, as autoridades já alertaram que a recontagem oficial pode não terminar até 6 de novembro. Nesta região, Trump venceu com 10.704 votos a favor em 2016.

No Wisconsin, com 10 votos eleitorais, o Governador Tony Evers acredita que podem ter os resultados até o dia seguinte. Em 2016, Trump se tornou o primeiro republicano a vencer neste estado, com 23.000 votos.

O resultado poderia ser definido pela Pensilvânia com seus 20 votos eleitorais. Eles estimam que os resultados também possam estar disponíveis no dia seguinte. "Isso ocorre porque neste estado, eles não começam a contar os votos pelo correio até o dia da eleição", explicou o veículo de mídia mencionado.

Os números mostram que Michigan e Wisconsin têm tido preferência por Donald Trump em eleições passadas, então é surpreendente que Harris esteja agora à frente dele nas pesquisas.

No entanto, como as preferências das pessoas são variáveis, os analistas continuarão a monitorar se essa inclinação por Kamala Harris aumenta, permanece estável ou diminui em comparação com Trump.