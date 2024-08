Feminicídio: mulher é achada morta no quintal de casa com sinais de violência, no interior de SP

Andreza Schitini, de 35 anos, foi achada morta com sinais de violência no quintal da própria casa, em Tatuí, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte de Andreza Schitini, de 35 anos, que estava desaparecida e foi achada sem vida no quintal da própria casa, em Tatuí, no interior de São Paulo. O corpo apresentava sinais de violência e estava enrolado em um lençol. Por enquanto, a motivação do crime e a autoria ainda são mistérios.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Andreza foi vista com vida pela última vez na manhã do último dia 7. Familiares denunciaram o desaparecimento e buscas eram realizadas. Na sexta-feira (9), policiais militares faziam uma varredura na casa da vítima, que fica no bairro São Cristóvão, quando localizaram a vítima no quintal.

O corpo apresentava marcas de violência e foi levado para exames necropsiais no Instituto Médico Legal (IML) e no Instituto de Criminalística (IC). Depois das análises, foi liberado para os sepultamento, que foi realizado no sábado (10), no Cemitério Municipal Cristo Rei, em Tatuí.

Mãe de Andreza, Erminda falou com a imprensa durante a cerimônia e disse que suspeita que a filha tenha sido assassinada por ter se envolvido com um policial. O homem em questão seria casado e a esposa dele teria ligado para a vítima mandando ela se afastar. Mesmo assim, a mulher teria ido ao cinema com o rapaz antes de desaparecer.

Apesar dessa suspeita da família, a investigação ainda busca esclarecer as circunstâncias do assassinato de Andreza e quem foi o autor. O caso foi registrado na delegacia da cidade como feminicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver.