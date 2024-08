“Enchendo os brasileiros de orgulho”: Rebeca Andrade é aplaudida no avião quando ia para SP

Veja quanto Rebeca Andrade faturou com todas as medalhadas obtidas nas Olímpiadas de Paris

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade ainda está tendo que se acostumar com a tietagem do público por onde quer que ela passe. Neste caso, voe! A atleta brasileira viajou nesta terça-feira do Rio de Janeiro para São Paulo para participar do programa Mais Você, da Globo, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga.

Rebeca sentou nas primeiras fileiras do avião e estava tudo tranquilo até que o comandante do voo a anunciou pelo alto-falante. “Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós. Como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho”.

Toda a aeronave passou a procurar onde estava sentada a ginasta e passaram a aplaudi-la e ovacioná-la aos gritos de “Rebeca, Rebeca”. Muitas pessoas aproveitaram para filmá-la pelo celular.

Durante sua participação no programa juntamente com a apresentadora Ana Maria Braga, Rebeca falou que entende o lugar que está hoje e fica muito feliz por dar orgulho ao povo brasileiro, mas quer continuar mantendo “os pés no chão”.