Datafolha: 1 em cada 10 brasileiros teve o celular roubado no período de um ano

Uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo jornal Folha de S.Paulo mostrou que pelo menos um de cada dez brasileiros teve o aparelho celular roubado ou furtado no período entre julho de 2023 e junho de 2024.

De acordo com os dados da pesquisa, entre os 2.508 entrevistados, 9,2% disseram que tiveram o aparelho celular roubado ou furtado nos últimos 12 meses. Nas capitais, esse número sobe para 15%, enquanto no interior, o número cai para 6%. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, mesmo que não sejam capitais, o número de roubo e furto de celular é de 14%.

Baseado em uma projeção levando em conta o tamanho da população brasileira, estima-se que tenham sido vítima do crime cerca de 14,7 milhões de pessoas no mesmo prazo, o equivalente ao roubo de 1.680 aparelhos a cada hora em todo o país.

O crescimento do número de casos de roubo de smartphones tem repercussão em aspectos sociais da vida da população, sendo que 53% dos entrevistados afirmaram que deixaram de circular em determinadas áreas e horários em suas respectivas cidades por medo.

A pesquisa do Datafolha foi feita entre 11 e 17 de junho em todas as regiões do Brasil e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.