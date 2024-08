Ataque iminente: vários países pedem ao Irã para não lançar uma ofensiva militar contra Israel

Iranianos seguem em 1 de agosto de 2024 uma passeata que leva os caixões do dirigente político do Hamás, Ismail Haniyeh, e seu guarda-costas, que foram assassinados em um ataque atribuído a Israel

Desde a semana passada, houve um grande medo entre os principais governos do mundo ocidental de um ataque iminente do Irã contra Israel. Portanto, vários países expressaram sua total preocupação nas últimas horas sobre a possibilidade do que seria, sem dúvida, uma escalada significativa do conflito na região

Nesta segunda-feira, 12 de agosto, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e França emitiram uma declaração conjunta instando o Irã a abandonar sua intenção de atacar Jerusalém e Tel Aviv: “Instamos o Irã a renunciar às suas ameaças contínuas de um ataque militar contra Israel e discutimos as sérias consequências para a segurança regional que poderiam surgir se isso acontecer.”

Miembros de Hamás sostienen una imagen del jefe político del grupo palestino, Ismail Haniyeh, durante una protesta para condenar su asesinato, en la ciudad de Tyre, en el sur del Líbano, el miércoles 31 de julio de 2024. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP (Mohammed Zaatari/AP)

Chamada telefônica após a declaração

Depois que o comunicado oficial foi emitido, vários dos países envolvidos relataram que uma comunicação telefônica havia sido estabelecida entre eles, com a participação do Presidente dos EUA, Joe Biden, bem como de Olaf Scholz (Alemanha), Emmanuel Macron (França) e Keir Starmer (Reino Unido).

O possível ataque do Irã pode estar relacionado ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, após um ataque na cidade de Teerã. O ataque não foi reivindicado por Israel, no entanto, tanto Teerã quanto o grupo islâmico palestino atribuíram o incidente às forças israelenses.

Além disso, o Irã poderia retaliar pela morte de um comandante do Hezbollah em Beirute após as ações de Israel.

Vale ressaltar que o Irã já atacou Israel em abril passado, em retaliação ao bombardeio de seu consulado em Damasco, mas o ataque só causou danos menores.

Por outro lado, os Estados Unidos complementaram através de John Kirby, a hipótese de "uma série de ataques significativos" contra Israel esta semana.

“Compartilhamos a avaliação feita por nossos colegas israelenses de que algo poderia acontecer já esta semana por parte do Irã e seus aliados. Temos as mesmas preocupações e expectativas que nossos colegas israelenses em relação ao momento possível, que poderia ser esta semana”, disse o porta-voz da Casa Branca aos jornalistas.