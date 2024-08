Tatuagens e próteses ajudaram a identificar casal vítima de tragédia aérea

A fisiculturista Daniela Schulz, de 30 anos, e seu marido, o policial rodoviário federal Hiales Fodra, de 34 anos, estavam entre os passageiros do voo da Voepass que se acidentou na tarde da última sexta-feira, dia 09 de agosto. Conforme publicado pelo O Globo, o casal está entre os primeiros passageiros a terem seus corpos localizados entre as 62 vítimas do acidente aéreo.

ANÚNCIO

Em declaração ao veículo de imprensa, o irmão do policial, Rugles Fodra, contou que a identificação dos corpos pode ter sido facilitada por conta das tatuagens e das próteses de silicone de Daniela e Hiales. Os corpos já foram liberados e seguiram para os cuidados do serviço funerário.

Segundo Rugles, as informações foram confirmadas pela Polícia Científica. “A polícia científica falou para mim que esses detalhes são cruciais para facilitar a identificação porque não é todo mundo que tem uma prótese do lado do ombro esquerdo, não é todo mundo que tem tatuagens com frases e características em locais específicos. A gente inclusive tinha número de série das próteses, tanto a dele quanto a dela de silicone”.

Posição dos assentos auxiliou

Outro fator que facilitou a identificação dos corpos do casal foi a posição dos assentos que eles ocupavam no voo. Os dois estavam sentados nas poltronas 1A e 1B, e tiveram os corpos preservados visto que a explosão não atingiu a parte da frente da aeronave. Segundo laudo do Instituto Médico Legal, eles sofreram politraumatismo e ficaram com hematomas espalhados pelo corpo, mas não sofreram queimaduras.

Os dois tinham como destino Ohio, nos Estados Unidos, onde Daniela participaria de uma competição internacional da liga profissional de fisiculturismo, realizando um de seus sonhos mais antigos.

Em declaração nas redes sociais, Pedro Junior, personal trainer que participou da preparação da atleta, lamentou o acidente. “A gente ainda tá em transe, sem acreditar. A gente estava com a expectativa de que não fosse eles. É muito triste saber que o sonho dela, do marido, da família, acabou sendo interrompido dessa forma. A vida é um sopro”.