Golpistas estão se passando por familiares de piloto da Voepass para pedir dinheiro, segundo viúva

Thalita Machado, esposa de Danilo Romano, piloto do avião da Voepass Linhas Aéreas que caiu em Vinhedo (SP), na sexta-feira (9) e que deixou 62 mortos, alertou que golpistas estão tentando se parar por parentes da vítima para pedir dinheiro na internet.

“Tem pessoas criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro. E nós da família não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Tem pessoas aproveitando desse momento, dessa comoção e até roubando nosso luto porque a gente não consegue passar por essa situação em paz”, disse a viúva em entrevista ao ‘Fantástico’.

Casal está junto desde 2020

Além do alerta sobre o golpe, Thalita deu mais detalhes de como o casal se formou e como era a rotina entre eles.

“Ele era uma pessoa muito querida, que me ajudou em inúmeros momentos, de inúmeros formas, me ajudou a me desenvolver enquanto pessoa. Eu só queria poder falar com ele. Me despedir dele”, conta a viúva.

Juntos desde março de 2020 e casados há dois anos, a mulher explica que o marido estava de folga nos dias anteriores da viagem.

“Nós tínhamos muitos planos juntos. Nós já morávamos juntos há bastante tempo, mas o nosso maior sonho e uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse era ter filhos, então eu sinto muita dor disso não ter acontecido com ele em vida. Eu não consigo acreditar até agora, ainda não caiu a minha ficha. Eu tentei ligar várias vezes para ele, mandei mensagem. Mesmo hoje eu já mandei mensagem para ele de novo”, diz.

Para Thalita, antes do avião cair, ela acha que Danilo tentou desviar das casas.

“Eu fico muito feliz por ele ter conseguido, imagino que tenha conseguido desviar das casas para não atingir outras pessoas também. Para mim ele é um herói”.