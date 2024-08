Família embarcou por engano no avião da Voepass que caiu em SP

Uma família de três pessoas chegou a passar 30 minutos embarcada por engano no avião da Voepass que caiu em Vinhedo, interior de SP, após sair de Cascavel (PR) na última sexta-feira, dia 09 de agosto. Segundo relato, compartilhado pela CNN Brasil, o homem revelou detalhes do ocorrido.

Sem se identificar, o passageiro de 31 anos conta que ele, a esposa e o filho do casal chegaram a embarcar na aeronave no aeroporto de Guarulhos quando estavam indo para outro destino. A viagem entre os aeroportos foi a última concluída pela aeronave antes da queda, no retorno para São Paulo.

O ATR 72-500 de prefixo PS-VPB saiu do Aeroporto de Guarulhos na manhã na última sexta-feira, e chegou à Cascavel às 11h18. Após 40 minutos pousado no aeroporto da cidade, a aeronave decolou novamente com destino ao seu aeroporto de origem, em Guarulhos, mas caiu na região de Vinhedo, interior de SP. Nenhum dos passageiros ou tripulantes sobreviveu à queda.

Embarcaram por engano

Conforme relato do homem, a família permaneceu dentro do avião por 30 minutos antes de descobrirem que estavam embarcados na aeronave errada. Durante este tempo, o rapaz chegou a interagir com as comissárias de bordo que estavam no avião no momento do acidente.

Segundo ele, um dos passageiros comentou sobre o destino do voo, o que fez a família perceber o engano e deixar a aeronave. O passageiro conta que se tivesse pegado o avião com destino à Cascavel, provavelmente ele e a família estariam entre as vítimas, pois precisariam retornar para Guarulhos na mesma aeronave. “Era isso que ia acontecer se eu não tivesse escutado um dos passageiros falando que o voo ia para Cascavel”.

Ele e a família tinham como destino Rio Verde, em Goiás, mas acabaram entrando no avião errado visto que os dois voos estavam perto e o embarque foi feito ao mesmo tempo. No momento do embarque, o funcionário da Voepass não teria conferido adequadamente os bilhetes da família.

“Fiquei entre 30 e 40 minutos no avião até descobrir que estava no voo errado”, conta o homem que chegou a publicar um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido. No entanto, ele e a esposa precisaram excluir a publicação e até mesmo as redes sociais.

“Acham que a gente está querendo se promover da tragédia dos outros. Tomou uma proporção muito grande. Minha esposa ficou muito assustada, até excluiu a rede social dela porque ficou com medo”.