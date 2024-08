Apostou na Lotofácil? Veja os números sorteados neste sábado

Apostadores da Lotofácil têm neste sábado a oportunidade de faturar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão se acertarem as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Lotofácil:

01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

Quatro apostas faturaram o prêmio da Lotofácil no sorteio desta sexta-feira e um dos felizardos fez sua aposta na cidade de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. As outras apostas vencedoras foram feitas em Fortaleza, no Ceará, Brasília, no Distrito Federal e Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe. Cada um desses felizardos embolsou R$ 980.817,81.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.